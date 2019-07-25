Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösteriyor
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İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösteriyor

1 saat önce

İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösteriyorİSTANBUL - İstanbul'da beklenen sağanak yağış hızlı başladı.

İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösteriyor
İSTANBUL - İstanbul'da beklenen sağanak yağış hızlı başladı. İstanbul Boğazı çevrelerinde aniden bastıran yağış, Anadolu yakasında da etkili oldu. Bağdat Caddesi üzerinde sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçakların altına sığınarak yağışın dinmesini bekledi. Dışarı hazırlıklı çıkan vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yollarına devam etti.
İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösteriyor
İstanbul, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:30 Kaynak: İHA
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