İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösteriyor
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İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösteriyorİSTANBUL - İstanbul'da beklenen sağanak yağış hızlı başladı.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:30 Kaynak: İHA
'da sağanak yağış etkisini gösteriyor
İSTANBUL - İstanbul'da beklenen sağanak yağış hızlı başladı. İstanbul Boğazı
çevrelerinde aniden bastıran yağış, Anadolu yakasında da etkili oldu. Bağdat
Caddesi üzerinde sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçakların altına sığınarak yağışın dinmesini bekledi. Dışarı hazırlıklı çıkan vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yollarına devam etti.
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