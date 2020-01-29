İstanbul'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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İstanbul'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor, System.String[]

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yüzde 81'e ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayarak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, binaların altında ve duraklarda bekleyerek yağmurdan kaçmaya çalışırken, hazırlıklı olanlar ise şemsiyeleriyle yoluna devam etti. Mesainin bitimiyle birlikte ise İstanbul trafiğinde de yoğunluk yaşandı. Yer yer İstanbul trafiğinin durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yüzde 81'lere çıktığı görüldü.

(İHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:55 Kaynak: İHA
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