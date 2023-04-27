İstanbul'da sağanak yağış sonrası trafik yoğunluğu yüzde 76 oldu

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İstanbul'da gece boyunca etkisini gösteren ve sabah saatlerinde de devam eden sağanak yağış trafiği olumsuz etkiledi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR

Erken saatlerde başlayan trafik artarak devam etti. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre saat 09.00 itibariyle trafik yüzde 76 olarak ölçüldü.

AVRUPA'YA GEÇİŞLERDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Kentin Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak, yollarda su birikintilerinin oluşmasına yol açtı. D-100 kara yolu ve TEM Otoyolunda, ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk yaşanıyor. Özellikle D-100 kara yolunda Kartal- Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları, TEM Otoyolu Samandıra Kavşağı ile Çamlıca Gişeler arasında trafik adım adım ilerliyor.

BİRİKEN SULAR SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATIYOR

Yağışın aralıklarla devam ettiği D-100 kara yolu Tuzla- Kadıköy arasında da yer yer trafik yoğunluğu mevcut. TEM Otoyolu'nda ise Sultanbeyli- Ataşehir arasında, TEM bağlantı yolları ile sahil hattında trafikte yoğunluk gözleniyor. Kentin Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, Avrupa Otoyolu ile Büyük İstanbul Otogarı yolundaki trafikte de yoğunluk yaşanıyor. Sağanak nedeniyle yollarda biriken sular, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

AVCILAR VE ESENYURT'TA YAĞIŞ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Büyükdere Caddesi'ndeki Gültepe Kavşağı'nda, D-100 kara yolunun Edirnekapı mevkisinde ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde yoğunluk sürüyor. Yağış, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar'da da etkili oluyor. Büyükçekmece'de bazı alt geçit ve yollarda su birikintileri oluştu. D-100 kara yolunun Küçükçekmece istikametinde de trafik yoğunluğu devam ediyor. Esenyurt Haramidere bağlantı yolundaki trafikte de sağanağın etkisiyle yoğunluk görülüyor.