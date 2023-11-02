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İstanbul'u yağış vurdu, ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika

İstanbul'u yağış vurdu, ev ve iş yerlerini su bastı

Son Güncelleme: 02.11.2023 20:05

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Kapalıçarşı, Kumkapı, Beyazıt ve Küçükçekmece Metro'da su baskınları meydana geldi. Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaşırken, İstanbul Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kapalıçarşı, Kumkapı, Beyazıt ve Küçükçekmece Metro'da su baskınları meydana geldi. Trafik yoğunluğunun yüzde 90'a ulaştığı megakentte, İstanbul Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.

İstanbul'u sağanak vurdu, ev ve iş yerlerini su bastı

İSTANBUL'U SAĞANAK YAĞIŞ VURDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da gök gürültülü yağış akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Şehrin birçok noktasında su baskınları yaşanırken, trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'u sağanak vurdu, ev ve iş yerlerini su bastı

KAPALIÇARŞI'DA RÖGARLAR TAŞTI

Çekmeköy Metro İstasyonu'nu su bastı. Fatih'te bulunan Tarihi Kapalıçarşı'da ise rögarlar taştı. Ev ve iş yerlerini de su basarken, Küçükçemece'de yollar göle döndü.

İstanbul'u sağanak vurdu, ev ve iş yerlerini su bastı

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yağmur nedeniyle Kumkapı, Beyazıt'ta kısa süreli su baskınları yaşandı. Vatandaşlar ve esnaf zor anlar yaşadı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'u sağanak vurdu, ev ve iş yerlerini su bastı

UÇAKLAR İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNEMEDİ

İstanbul Havalimanı çevresinde etkili olan CB bulutları hava trafiğini olumsuz etkilemeye başladı. Elektrik yüklü bulutlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, kısa süreli rötarlar oluşmaya başladı. Bu arada tur atan uçaklarda oluşan yakıt kritiği durumunda olan uçaklar çevre havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90'A ULAŞTI

Sağanak yağış ile birlikte D 100 karayolu Kartal istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yağışın etkisiyle yoklarda su birikintileri meydana geldi. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken araçlar durma noktasına geldi. İBB verilerine göre ise trafik yüzde 90'a ulaştı.

İstanbul'u sağanak vurdu, ev ve iş yerlerini su bastı
İstanbul'u sağanak vurdu, ev ve iş yerlerini su bastı
İstanbul'u sağanak vurdu, ev ve iş yerlerini su bastı
İstanbul'u sağanak vurdu, ev ve iş yerlerini su bastı
İstanbul'u sağanak vurdu, ev ve iş yerlerini su bastı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam İstanbul'u yağış vurdu, ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'u yağış vurdu, ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
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