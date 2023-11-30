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İstanbul'da Sağanak Yağış Sonucu Pendik'te Binaların Bodrum Katları Su Altında Kaldı - Son Dakika

İstanbul'da Sağanak Yağış Sonucu Pendik'te Binaların Bodrum Katları Su Altında Kaldı

İstanbul'da süren sağanak yağış nedeniyle Pendik'te birçok bina bodrum katlarında su baskınlarına maruz kaldı. Kemikli Deresi'nin su seviyesi yükseldi.

30.11.2023 - 05:34,  Güncelleme: 07:07
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İSTANBUL'da aralıksız süren sağanak nedeniyle Pendik'te binaların bodrum katlarını su bastı. Bazı caddelerde su birikintileri oluşurken, Kemikli Deresi'nin debisi ise yükseldi.

İstanbul'da gece saatlerinde de süren sağanak, bazı binaların bodrum katlarında su baskınlarına yol açtı. Pendik Orhangazi Mahallesi Aytaşı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katını su bastı. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Sağanak, su baskınlarının yanında yollarda da su birikintilerine neden oldu. Trafiğe çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. Su baskını yaşanan mahallede bulunan Kemikli Deresi'nin su seviyesinin yükseldiği görüldü.

"BÜTÜN EŞYALAR ÇÖP OLDU"

Evini su basan Ali Saral, "Saat 22.00 sıralarında bir su baskını oldu. 3 saattir arkadaşları arıyoruz, gelen olmadı. Burası bildiğiniz Yerebatan Sarnıcı oldu. Bütün eşyalar çöp oldu hepsi. Yani ne yapacaklar bilmiyorum. Tek başımaydım Allah'tan, evde çoluk çocuk yoktu. Bir kere bastı, 10 santimetre civarında yetkilileri aradık, sonra gördüğünüz gibi arttı. Arıyoruz arkadaşları, 'Gelin bakın, suyu çekmeye çalışın. Elektriklere, prizlere gidecek' diyoruz. Defalarca kere aradım, 2-3 saat sonra geliyorlar. Şimdi gelmişler rögarı bulamıyorlar" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam İstanbul'da Sağanak Yağış Sonucu Pendik'te Binaların Bodrum Katları Su Altında Kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Sağanak Yağış Sonucu Pendik'te Binaların Bodrum Katları Su Altında Kaldı - Son Dakika
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