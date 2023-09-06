İstanbul'da sağanak yağış sonucu sel felaketi: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İstanbul'da sağanak yağış sonucu sel felaketi: Bir kişi hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 06.09.2023 10:43

Sağanak yağış sonucu Küçükçekmece'de birçok dere taşarken, Gine uyruklu İrame Kabe'nin yaşadığı evin bodrum katında hayatını kaybetti. İşyerini su basan esnaf ise tüm emeklerinin suyun altında kaldığını belirtti. Mahalleli ise sürekli benzer su baskınları yaşandığını ve daha fazla can kaybı olabileceğini söyledi.

Sağanak yağışta Küçükçekmece'de birçok dere taşarken, Gine uyruklu İrame Kabe yaşadığı evin bodrum katında hayatını kaybetti. Havanın aydınlanmasının ardından ise su baskınının yaşandığı sokakta acı tablo gün yüzüne çıktı. İşyerini su basan esnaf Yunus Kurtuluş," Dükkanımın alt katını su bastı, yaklaşık 1 metre su var. Tüm emeklerimiz suyun altında kalınca sinirlerimiz bozuldu. Karşı apartmanımızda bir kişi ise hayatını kaybetmiş" dedi.

İstanbul'u dün gece etkisi altına alan yağış sonrasında Arnavutköy, Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde sel felaketi yaşandı. Küçükçekmece Engin sokakta ise dere taşması sonucunda ise Gine uyruklu İrame Kabe'nin yaşadığı bodrum kat sular altında kalırken, genç adam hayatını kaybetmişti. Yaşanan acı olayın ardından ise havanın aydınlanmasıyla acı tablo gün yüzüne çıktı.

"Tüm emeklerimiz suyun altında kaldı"

Sel felaketi sonrasında işyerini su basan esnaf Yunus Kurtuluş, "Dükkanımın alt katını su bastı, yaklaşık 1 metre su var. Hiç hoş bir manzara değildi, tüm emeklerimiz suyun altında kalınca sinirlerimiz bozuldu. Karşı apartmanımızda bir kişi ise hayatını kaybetmiş. Gana'lı olduğu söylediler. Suyamı kapılmış yoksa evinimi su basmış tam olarak bilmiyorum" diyerek yaşanan olayı anlattı.

Sürekli benzer su baskınlarının yaşandığını belirten mahalleli Aziz Yıldız, "Ne zaman yağmur yağsa bu tür manzaralar ile karşılaşıyoruz. Dün gece karşı binamızda can kaybı yaşandı. İki üç kez su bastı binamızı. Böyle giderde binamız çökecek, çok daha fazla can kaybı yaşanacak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Gine, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'da sağanak yağış sonucu sel felaketi: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da sağanak yağış sonucu sel felaketi: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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