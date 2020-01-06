İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor - Son Dakika

İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor

6 saat önce

İstanbul'da başlayan yağmur ve fırtına sabah saatlerinde etkili oldu.

İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor, System.String[]

İstanbul'da başlayan yağmur ve fırtına sabah saatlerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.


İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Bazı yollarda ufak çapta su birikintileri oluşurken, Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde cadde üzerinde bulunan rögar kapakları, şiddetli yağışın ardından taştı.


Sabah saatlerinde işlerine gitmek üzere yola çıkan İstanbullular, yoğun trafikle karşılaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı. Şiddetli rüzgar ve sağanak yağışta vatandaşlar da yollarda yürümekte zorlandı. - İSTANBUL

İstanbul, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:33 Kaynak: İHA
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