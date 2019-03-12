Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Sağanak Yağmur Başladı

İstanbul'da Sağanak Yağmur Başladı

2 saat önce

Meteorolojiden gelen fırtına ve sağanak yağış, İstanbul'da kendini gösterdi.

İstanbul'da Sağanak Yağmur Başladı, System.String[]
Meteorolojiden gelen fırtına ve sağanak yağış, İstanbul'da kendini gösterdi. Bir anda bastıran sağanak yağış ile birlikte sokaklardaki vatandaşlar, kendilerine sığınacak yer aradı.

Dün akşam saatlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için fırtına ve sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Fırtına ve sağanak yağmur İstanbul'da kendisini göstermeye başladı. Saat 14: 30'dan itibaren Beşiktaş civarında bir anda bastıran sağanak yağış, cadde ve sokaklardaki vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Sağanak yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar, şemsiye yetmeyince kendilerine sığınacak yer aradılar. Dolmabahçe'de yağmurdan kaçarak taksilere binmek isteyen vatandaşları ise taksiciler yüksek fiyat söyleyerek geri çevirdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:08 Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den 5 İl İçin Kuvvetli Rüzgar Uyarısı! Şiddetli Şekilde Geliyor Cani Evlat, Babasının Mezarı Başında Tartıştığı Annesini Boğarak Öldürdü

Erdoğan "Beka Seçimi" Demişti, Binali Yıldırım Tersini Söyledi Meteoroloji Uyardı! İstanbul'a Öğle Saatlerinden İtibaren Kuvvetli Yağış Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 17:19:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Sağanak Yağmur Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]