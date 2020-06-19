İstanbul'da sağanak yağmur başladı - Son Dakika

İstanbul'da sağanak yağmur başladı

İstanbul'da sağanak yağış başladı.

İstanbul'da sağanak yağış başladı. Yağışa bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandığı görüldü. İstanbul Adliyesi'nin bulunduğu Çağlayan'da aniden bastıran yağmur nedeniyle adliyeye gelen vatandaşlar da zor anlar yaşadı. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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