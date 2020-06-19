İstanbul'da sağanak yağış başladı. Yağışa bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandığı görüldü. İstanbul Adliyesi'nin bulunduğu Çağlayan'da aniden bastıran yağmur nedeniyle adliyeye gelen vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
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19.06.2020 12:12:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da sağanak yağmur başladı - Son Dakika