İstanbul'da sağanak yağmur bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da sağanak yağmur bekleniyor - Son Dakika

İstanbul'da sağanak yağmur bekleniyor

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre İstanbul'da yarın sağanak yağışlı olacağı tahmin edilen havanın hafta boyunca bulutlu geçeceği; hava sıcaklığının ise en düşük 8, en yüksek 18 derece olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da sağanak yağmur bekleniyor, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre İstanbul'da yarın sağanak yağışlı olacağı tahmin edilen havanın hafta boyunca bulutlu geçeceği; hava sıcaklığının ise en düşük 8, en yüksek 18 derece olacağı tahmin ediliyor.


Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu ve Kuzeydoğu, gece saatlerinden itibaren Batı ve Güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


Önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu ise şöyle: "9 Mart Pazartesi çok bulutlu; en düşük 10, en yüksek 18 derece, 10 Mart Salı sağanak yağışlı; en düşük 8, en yüksek 13 derece, 11 Mart Çarşamba çok bulutlu; en düşük 8, en yüksek 14 derece, 12 Mart Perşembe az bulutlu; en düşük 7, en yüksek 17 derece, 13 Mart Cuma parçalı bulutlu; en düşük 8, en yüksek 16 derece." - İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:53 Kaynak: İHA
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