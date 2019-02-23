Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Sağanak Yağmur Etkili Oluyor

İstanbul'da Sağanak Yağmur Etkili Oluyor

1 saat önce

Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur yer yer şiddetini arttırıyor.

İstanbul'da Sağanak Yağmur Etkili Oluyor, System.String[]
Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU - Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur yer yer şiddetini arttırıyor.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan ve gece boyunca devam eden sağanak, sabaha karşı da etkili olmaya devam ediyor. Hemen hemen megakentin tamamında görülen yağış, yer yer şiddetli sağanağa dönüyor. Yağışla birlikte rüzgar da etkili oluyor. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşarken, bazı kişiler de yağmurluk ve şemsiye ile yağmurdan korunmaya çalışıyor.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), kar küreme ve yol temizleme araçları da kar ve sağanağa karşı hazır bekletiliyor.

Meteoroloji tahminlerine göre, sağanakla birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesi ve sağanağın gün içerisinde yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:57 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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