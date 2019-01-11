İstanbul'da Sağanak Yağmur ve Şiddetli Rüzgar

İSTANBUL'da sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oluyor.

İSTANBUL'da sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oluyor. Sabah saatlerinde etkisini arttıran yağmur ve şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taksim Meydanı'nda bazıları yağmurdan şemsiyeleriyle korunurken bazıları ise dükkan tentelerine sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Şiddetli rüzgar şemsiyeleriyle yürüyenlere de zor anlar yaşattı. Vatandaşların bazıları şiddetli esen rüzgar nedeniyle şemsiyelerini başının üzerinde tutmakta zorlandı. Şiddetli rüzgar deniz ulaşımını da etkiledi. İDO ve Şehir hatlarında bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler oldu. Fındıklı sahilinde ise rüzgar nedeniyle kıyıya büyük dalgalar vurdu.





Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kurtlar Vadisi Oyuncusu, Dolandırıcılık Çetesinin Lideri Çıktı

Zonguldak Dere Yatağına Uçan Otomobilden Yaralı Çıktı, 6 Saat Sonra Sürünerek Yardım İstedi

Son Dakika! Cari Denge Kasım Ayında Üst Üste Dördüncü Kez Fazla Verdi

Süper Loto'da 6 Bilen Çıkmayınca, Yaklaşık 8 Milyon Lira Devretti