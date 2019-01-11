İstanbul'da Sağanak Yağmur ve Şiddetli Rüzgar 2 (Kadıköy)
1 saat önce
İSTANBUL'da sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oluyor.
İSTANBUL'da sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oluyor. Sabah
saatlerinde etkisini arttıran yağmur ve şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taksim
Meydanı'nda bazıları yağmurdan şemsiyeleriyle korunurken bazıları ise dükkan tentelerine sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Şiddetli rüzgar şemsiyeleriyle yürüyenlere de zor anlar yaşattı. Vatandaşların bazıları şiddetli esen rüzgar nedeniyle şemsiyelerini başının üzerinde tutmakta zorlandı. Şiddetli rüzgar deniz ulaşımını da etkiledi. İDO ve Şehir hatlarında bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler oldu. Fındıklı
sahilinde ise rüzgar nedeniyle kıyıya büyük dalgalar vurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:27 Kaynak: DHA
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