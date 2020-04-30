İstanbul'da sağlık çalışanları için ücretsiz taksi hizmeti - Son Dakika

İstanbul Valiliği, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonu ile sağlık çalışanlarına sunulacak ücretsiz taksi kullanma hizmetinin detaylarını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, BiTaksi&MasterCard Türkiye, sağlık çalışanları için 12 bin 500 sefer ücretsiz taksi kullanımı tahsis etti.

İstanbul'daki 30 hastanede görevli sağlık çalışanları, başhekimliklerinden alacakları yazı ile BiTaksi uygulamasıyla evden işe, işten eve ücretsiz ulaşım sağlayabilecek.

Ayrıca İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300 taksi, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 taksi ile 1-2-3 Mayıs ve pandemi süresince 50 kamu hastanesindeki sağlık personelini ücretsiz olarak taşıyacak. Bu imkanı kullanmak için sağlık çalışanlarının başhekimlikten yazı alması yeterli olacak.

BiTaksi uygulamasından faydalanmanın koşulları şöyle sıralandı:

"30 hastanede görev yapan sağlık çalışanlarının ev-hastane arasındaki yolculukları ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olup yolculuk masrafları Mastercard tarafından ödenecektir. 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren başlayacak destek hizmetinden faydalanmak için sağlık çalışanlarının bağlı bulundukları hastane yönetimlerinden temin edecekleri kodu, BiTaksi uygulaması içinde yer alan 'hesabım' alanından, 'promosyonlarım' sekmesine eklemeleri yeterli olacak.

Yolculukların belirlenen hastanelerde başlaması ya da bitmesi şartıyla geçerli olan bu hizmetten, proje kapsamındaki hastanelerde görev yapan tüm sağlık neferleri faydalanabilecek. Kartlı yapılan tüm yolculuklarda geçerli kampanya çerçevesinde, her sağlık çalışanı günde azami 2 defa kampanyadan faydalanabilecek ve İstanbul genelinde toplamda 12 bin 500 yolculuk yapılabilecek. Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği günler dahil değildir."

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından tahsis edilen taksilerin kullanımı ise şöyle olacak:

"50 hastanede görev yapan sağlık çalışanlarının yolculukları, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'na bağlı hizmet veren taksiler tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. 1 Mayıs 2020 tarihi itibariyle başlayacak uygulama kapsamında olan taksiler, hastane önlerinde bekleyerek sağlık personelini gidecekleri yere götürecektir.

Hizmetten faydalanmak için sağlık çalışanlarının bağlı bulundukları hastane yönetimlerinden, sağlık personeli olduğu ve gideceği yerin yazdığı yazılı izin belgesi aldıktan sonra taksicilere izin belgesini ve kurum kartlarını gösterip hizmetten yararlanabilecek. Ücretsiz Taksi Uygulaması kapsamında, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın 300 adet, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nin 50 adet aracı sokağa çıkma yasağı olan günlerde 08.00-24.00 saatleri arasında hizmet verecektir."