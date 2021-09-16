Üye Girişi
İstanbul'da sağlık çalışanları toplu ulaşımı ve İSPARK'ı ücretsiz kullanmaya devam edecek - Son Dakika

İstanbul'da sağlık çalışanları toplu ulaşımı ve İSPARK'ı ücretsiz kullanmaya devam edecek

16.09.2021 17:56
İstanbul'da sağlık çalışanları toplu ulaşımı ve İSPARK'ı ücretsiz kullanmaya devam edecek, System.String[]

İstanbul'da görev yapan sağlık çalışanları, toplu ulaşım araçlarını ve İSPARK'ı yıl sonuna kadar ücretsiz kullanmaya devam edecek.

İstanbul'da görev yapan sağlık çalışanları, toplu ulaşım araçlarını ve İSPARK'ı yıl sonuna kadar ücretsiz kullanmaya devam edecek.

İBB Meclisi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı.

Toplantıda, tüm sağlık çalışanlarının toplu ulaşım araçlarından ve İSPARK AŞ'ye ait otoparklardan yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanmasını içeren ve temmuz ayında meclisten geçtikten sonra İBB Başkanı İmamoğlu tarafından veto edilen karar yeniden gündeme geldi.

Komisyon, kararın yeniden meclisten geçmesi ve oluşacak zarar için de İSPARK'a sübvanse ödemesi yapılmasının uygun olduğunu bildirdi.

Yapılan tartışmaların ardından gündem maddesi, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlandığından "ısrar kararı" olarak kabul edildi.

Hafriyatlar için ilçe belediyelerine ödeme yapılacak

MHP grubu tarafından mayıs ayında verilen, İSTAÇ AŞ tarafından işletilen hafriyat alanlarına döküm amacıyla giden araçların yol açtığı zararların telafisi için sahaların bulunduğu ilçe belediyelerine işletme cirosunun yüzde 20+KDV'si tutarında ve 3 aylık dönemlerde ödeme yapılması, devlete ait binalardan çıkacak hafriyat toprağının döküm bedellerinden yüzde 50 indirim yapılması önergesi meclis gündemine geldi.

Teklifi inceleyen komisyonlar, hafriyat sahalarının işletme cirosunun yüzde 5+KDV tutarının, özel işletmeciler tarafından işletilen sahalara verilen izin karşılığında alınan ödemenin ise yüzde 10'unun sahanın bulunduğu ilçe belediyesine aylık olarak İBB Başkanlığı tarafından aktarılması uygun bulundu.

Yapılan müzakerelerin ardından gündem maddesi komisyon görüşü doğrultusunda oy birliğiyle kabul edildi.

istanbul büyükşehir belediyesi, Kadir Topbaş, Yenikapı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da sağlık çalışanları toplu ulaşımı ve İSPARK'ı ücretsiz kullanmaya devam edecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eski Afgan üst düzey yöneticilerin evlerine yapılan baskında milyonlarca dolar nakit ve külçe altın bulundu 18:03 Eski Afgan üst düzey yöneticilerin evlerine yapılan baskında milyonlarca dolar nakit ve külçe altın bulundu Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasına Abdülkadir Bitigen'in verilmesi, Galatasaray taraftarlarını sinirlendirdi 17:55 Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasına Abdülkadir Bitigen'in verilmesi, Galatasaray taraftarlarını sinirlendirdi Van sınırında kaçak göçmen operasyonu! Kamyona sıkışmış 158 Afgan göçmeni taşıyan şoföre 298 bin 778 TL ceza kesildi 17:50 Van sınırında kaçak göçmen operasyonu! Kamyona sıkışmış 158 Afgan göçmeni taşıyan şoföre 298 bin 778 TL ceza kesildi
Masaj salonu görünümlü işletmede 'fuhuş' baskını: 9 gözaltı 17:32 Masaj salonu görünümlü işletmede 'fuhuş' baskını: 9 gözaltı AK Parti, kanun teklifini Meclis'e getirmeye hazırlanıyor: Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor 17:30 AK Parti, kanun teklifini Meclis'e getirmeye hazırlanıyor: Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor Diyanet'in gündeminde gıda fiyatlarında yaşanan artış yer aldı! Cuma hutbesinde bu uyarı yapılacak 16:45 Diyanet'in gündeminde gıda fiyatlarında yaşanan artış yer aldı! Cuma hutbesinde bu uyarı yapılacak
İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu 15:53 İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz 15:38 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz

Son Dakika Haberleri
17:55 Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasına Abdülkadir Bitigen'in verilmesi, Galatasaray taraftarlarını sinirlendirdi
17:51 Bodrum'a 200 metre uzunluğunda kruvaziyer gemisi geldi
17:50 Van sınırında kaçak göçmen operasyonu! Kamyona sıkışmış 158 Afgan göçmeni taşıyan şoföre 298 bin 778 TL ceza kesildi
17:42 Beşiktaş'tan sakatlık haberleri peş peşe geliyor! Şimdi de Welinton eklendi
17:32 Masaj salonu görünümlü işletmede 'fuhuş' baskını: 9 gözaltı
17:31 Bahis oranlarında favori görülmedi! Temsilcilerimiz G.Saray ve F.Bahçe'ye şans tanınmadı
17:29 AK Parti, kanun teklifini Meclis'e getirmeye hazırlanıyor: Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor
17:18 Otomobilin çarpması sonucu yavru ayı yaşamını yitirdi
17:06 Roma dönemine ait lahitiyi satmak isterken yakalandılar
17:03 Lazio maçı öncesi Galatasaray'da değişiklik! Feghouli ve Emre Kılınç takımla çalışmalara başladı
Fatih Terim'den sürpriz defans ikilisi! İşte Galatasaray-Lazio maçında ilk 11'ler Fatih Terim'den sürpriz defans ikilisi! İşte Galatasaray-Lazio maçında ilk 11'ler         
18:19
Son Dakika! Altının kilogramı 483 bin liraya geriledi Son Dakika! Altının kilogramı 483 bin liraya geriledi         
17:56
Bodrum'a 200 metre uzunluğunda kruvaziyer gemisi geldi Bodrum'a 200 metre uzunluğunda kruvaziyer gemisi geldi         
17:52
Beşiktaş'tan sakatlık haberleri peş peşe geliyor! Şimdi de Welinton eklendi Beşiktaş'tan sakatlık haberleri peş peşe geliyor! Şimdi de Welinton eklendi         
17:43
Bahis oranlarında favori görülmedi! Temsilcilerimiz G.Saray ve F.Bahçe'ye şans tanınmadı Bahis oranlarında favori görülmedi! Temsilcilerimiz G.Saray ve F.Bahçe'ye şans tanınmadı         
17:31
Konya'da yaşanan kazada amcasının yerine suçu üstlenmeye çalıştı Konya'da yaşanan kazada amcasının yerine suçu üstlenmeye çalıştı         
16:46
Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı         
16:29
Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti         
15:49
El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti         
15:23
Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı         
15:05
Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi         
14:59
Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı         
14:49
Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı         
14:35
2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu         
14:23
Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi         
13:58
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız         
13:49
Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 18:26:14. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da sağlık çalışanları toplu ulaşımı ve İSPARK'ı ücretsiz kullanmaya devam edecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement