İSTANBUL'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞLI DESTEK - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞLI DESTEK - Son Dakika

İSTANBUL'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞLI DESTEK

6 saat önce

Kamera: Serdar ALTINTEPE-Mustafa BAKIRHAN-Ali Kerem BENGİ-Uğur CAN-Gülseli KENARLI-Beyza GÜLER-Müge YARIMBATMAN-Elif YAVUZ-Murat SOLAK-Gamze ŞİMŞEK / İSTANBULİstanbullular, koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla destek olduİstanbullular, evlerinden alkış tutarak,...

İSTANBUL'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞLI DESTEK, System.String[]

Kamera: Serdar ALTINTEPE-Mustafa BAKIRHAN-Ali Kerem BENGİ-Uğur CAN-Gülseli KENARLI-Beyza GÜLER-Müge YARIMBATMAN-Elif YAVUZ-Murat SOLAK-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL

İstanbullular, koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu

İstanbullular, evlerinden alkış tutarak, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık personeline destek oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla ilk olarak dün başlayan destek alkışları bu gece 21.00'de de sürdü. İstanbul genelinde evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan İstanbullular, sağlık çalışanlarını ve verdikleri mücadeleye alkış tuttu. Bazı yerlerde havai fişeklerler patlatılırken, sürücüler de korna çalarak destek oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan siteden görüntüler

-Alkışlayanlardan detaylar

-Balkona çıkıp alkışlayanlar

-Patlatılan havai fişek

-Korna çalan sürücüler

-Genel detaylar


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:45 Kaynak: DHA

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