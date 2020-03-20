İstanbul'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

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İstanbul'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek
6 saat önce
Serdar ALTINTEPE-Mustafa BAKIRHAN-Ali Kerem BENGİ-Uğur CAN-Gülseli KENARLI-Beyza GÜLER-Müge YARIMBATMAN-Elif YAVUZ-Murat SOLAK-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL-İSTANBULLULAR, koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla destek olduİstanbullular, evlerinden alkış tutarak,...
Serdar ALTINTEPE-Mustafa BAKIRHAN-Ali Kerem BENGİ-Uğur CAN-Gülseli KENARLI-Beyza GÜLER-Müge YARIMBATMAN-Elif YAVUZ-Murat SOLAK-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL-
İSTANBULLULAR, koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu
İstanbullular, evlerinden alkış tutarak, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık personeline destek oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla ilk olarak dün başlayan destek alkışları bu gece 21.00'de de sürdü. İstanbul genelinde evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan İstanbullular, sağlık çalışanlarını ve verdikleri mücadeleye alkış tuttu. Bazı yerlerde havai fişeklerler patlatılırken, sürücüler de korna çalarak destek oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:47 Kaynak: DHA
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