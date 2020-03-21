İstanbul'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

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İstanbul'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek
6 saat önce
İSTANBULLAR, koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu.
İSTANBULLAR, koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu.
İstanbullular, evlerinden alkış tutarak, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık personeline destek oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla ilk olarak dün başlayan destek alkışları bu gece 21.00'de de sürdü. İstanbul genelinde evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan İstanbullular, sağlık çalışanlarını ve verdikleri mücadeleye alkış tuttu. Sürücüler de korna çalarak destek oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:44 Kaynak: DHA
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