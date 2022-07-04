İstanbul'da sağlık çalışanlarından zam protestosu - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da sağlık çalışanlarından zam protestosu

04.07.2022 14:13
İstanbul'da sağlık çalışanlarından zam protestosu

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri, tüm kamu emekçileri ve emeklilerin kümülatif maaşlarının vergi oranı artışına göre yüzde 101 artırılmasını talep etti.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri, tüm kamu emekçileri ve emeklilerin kümülatif maaşlarının vergi oranı artışına göre yüzde 101 artırılmasını talep etti.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi acil servis önünde toplanan SES İstanbul Aksaray Şubesi üyesi sağlık çalışanları, bir süre slogan attı.

Daha sonra grup adına basın açıklamasını okuyan SES Aksaray Şubesi Başkanı Şener Sevgi, birçok temel ihtiyaca zam geldiğini, bir gün aldıkları ürünü ertesi gün aynı fiyattan alamadıklarını söyledi.

Her güne yeni bir zam haberi ile başladıklarını ifade eden Sevgi, "Kamu emekçileri olarak 20 yıl önce asgari ücretin 3,5 katına denk gelen ortalama maaşımız, bugün asgari ücretin 1,5 katına indi. Milyonlara gerçek bir bayram müjdesi için tüm kamu emekçilerinin, emeklilerin kümülatif maaşı-ücreti 2022 yılı için en az vergi oranı artışı oranı, yani yüzde 101 oranında artırılmalıdır." diye konuştu.

YORUMLAR
500
ALKOLLÜ YOLCU TAKSİ ŞOFÖRÜNÜ ISIRDI, DARBETTİ, ARACINA BİNİP KAZA YAPTI ALKOLLÜ YOLCU TAKSİ ŞOFÖRÜNÜ ISIRDI, DARBETTİ, ARACINA BİNİP KAZA YAPTI Halil Falyalı cinayetinde soruşturma tamamlandı! İşte davada istenen cezalar Halil Falyalı cinayetinde soruşturma tamamlandı! İşte davada istenen cezalar Pazarda Ekrem İmamoğlu'na Seslenen Vatandaş: '25 Lira Param Vardı, Onu da Kızımdan Aldım' Pazarda Ekrem İmamoğlu'na Seslenen Vatandaş: '25 Lira Param Vardı, Onu da Kızımdan Aldım'
Kaynak: AA

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da sağlık çalışanlarından zam protestosu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:30 ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
19:01 Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, belli oluyor
18:55 Marmaris'te köpekbalığını paspas sopasıyla kovalamışlardı! Belediyeden açıklama geldi: Canlı Akdeniz zarganasıdır
18:29 Çaycı aracına yaslanınca kıyamet koptu! Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
18:22 Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırıda bulunan kişi 24 gün hapis cezasına çarptırıldı
18:15 Barcelona'da transfer süreci devam ediyor! Andreas Christensen ve Milan'da sonra Franck Kessie'yi kadrosuna kattı
18:05 Vatandaş cebinden çıkardığı bozuk paralarla isyan etti! Ekrem İmamoğlu ne yanıt vereceğini bilemedi
17:53 Bolu'da kooperatif binasına giren çiftçi, yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 21:19:23. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da sağlık çalışanlarından zam protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement