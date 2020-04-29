İstanbul'da sağlık çalışanlarını darbettiği iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince, şüpheli İ.K.'nın "yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklanmasına karar verildi.

Sağlık çalışanlarının darp raporu alarak İ.K'den şikayetçi olması üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası, İ.K'nin kendilerine saldırdığı ve araçlarına zarar verdiğini belirten sağlık çalışanları polise başvurdu.

Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görevli iki doktoru taşıyan aracın sürücüsü ile İ.K. arasında, Derviş Ali Mahallesi Dilmaç Sokağı'nda yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Fatih 'te yol verme nedeniyle tartıştığı sağlık çalışanlarını darbettiği öne sürülen şüpheli "yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklandı.

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