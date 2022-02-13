Sağlık çalışanlarını darbettikleri öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Fatih'teki bir devlet hastanesinde tartışma sırasında sağlık çalışanlarını darbettikleri iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde Fatih'teki bir devlet hastanesinde yaşanan kavgaya ilişkin inceleme başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, tedavisinin ardından kolundaki serum iğnesini çıkarttırmak isteyen hasta M.A'nın, hemşireye el kaldırdığını tespit etti.

Olayın devamında, M.A. ve beraberindeki İ.K, S.G, ve A.P'nin, tartıştıkları sağlık çalışanlarını darbettikleri ve acil servis girişindeki camı kırdıkları anlaşıldı.

Kimliklerinin tespit edilmesinin ardından gözaltına alınan 4 şüpheli, "kasten yaralama", "mala zarar verme", "tehdit-hakaret" ve "görevli memura hakaret" suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.