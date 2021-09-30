İstanbul'da sağlık çalışanlarının toplu ulaşım ve İSPARK'ı ücretsiz kullanımının sona ermesi - Son Dakika

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası ( Sağlık-Sen) İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Zafer Caner, İstanbul'da sağlık çalışanlarının toplu ulaşım ve İSPARK'ı ücretsiz kullanımının sona ermesine ilişkin, "Sayın Ekrem İmamoğlu'na buradan soruyoruz: İstanbul'da görev yapan binlerce sağlık ve sosyal hizmet çalışanı sizin kucaklamayı vadettiğiniz İstanbulluların dışında mı kalıyor?" dedi.

Fatih Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası yakınında bir araya gelen Sağlık-Sen üyeleri, sağlık çalışanlarının toplu ulaşım ve İSPARK'ı ücretsiz kullanımının sona ermesiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Sağlık-Sen İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Zafer Caner, sağlık çalışanlarının askerler ve polisler gibi görünen bir düşmana karşı değil ancak görünmeyen bir düşmana karşı göğüs göğse mücadeleye devam ettiğini söyledi.

İBB'nin sağlık çalışanlarına 31 Haziran 2021 tarihine kadar toplu taşıma hizmetlerinden ve İSPARK otoparklarından ücretsiz yararlanma desteği sağladığını hatırlatan Caner, salgının devam etmesine rağmen bu desteğin kaldırıldığını kaydetti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Haziran'dan sonra AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla meclisten geçen devam kararını veto ettiğini anımsatan Caner, şunları söyledi:

"Eylülde meclis açılır açılmaz bu kez salt çoğunlukla ısrar kararı çıktı ancak siz yine bu kararı uygulamıyorsunuz. Sayın Ekrem İmamoğlu buradan soruyoruz: İstanbul'da görev yapan binlerce sağlık ve sosyal hizmet çalışanı sizin kucaklamayı vadettiğiniz İstanbulluların dışında mı kalıyor? Sağlık çalışanları vatandaşlarımıza hizmet dışında ne yapıyorlar ki sizin bu ısrarlı vetolarınızla muhatap oluyorlar? Ne suç işlediler? Bir serzeniş de İBB meclisinde görev yapan CHP'li ve İYİ partili üyelere yapacağız. Tarihteki en uzun şerhi düşmek için sağlık çalışanlarını mı buldunuz Allah aşkına? Yoksa pandeminin kahramanı sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına sağlanan ücretsiz toplu taşıma ve otopark hizmetini israf olarak mı görüyorsunuz?"