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İstanbul'da sağlık personeline şiddet uygulayan zanlılar tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da sağlık personeline şiddet uygulayan zanlılar tutuklandı

13.02.2022 21:50
İstanbul'da sağlık personeline şiddet uygulayan zanlılar tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir hastanede sağlık personeline fiziki ve sözel şiddet uygulayanların tutuklandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir hastanede sağlık personeline fiziki ve sözel şiddet uygulayanların tutuklandığını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da bir hastanemizde serum iğnesinin çıkarılması sırasında canının yandığını söyleyen bir kişi, üç yakınıyla kasten yaralama, tehdit, hakaret başta olmak üzere 4 suç işledi." ifadesini kullandı.

Faillerin tutuklandığını vurgulayan Bakan Koca, "Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak." görüşüne yer verdi.

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Fahrettin Koca, İstanbul, Hakaret, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da sağlık personeline şiddet uygulayan zanlılar tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da sağlık personeline şiddet uygulayan zanlılar tutuklandı - Son Dakika
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