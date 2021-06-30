İstanbul'da sağlıkçıların ücretsiz otopark, ulaşım, konaklama hakları 1 Temmuz itibariyle sona eriyor - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) pandemi süreci boyunca sağlık çalışanlarına sunulan ücretsiz otopark, ulaşım, konaklama hizmetleri 1 Temmuz itibariyle sona eriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin kararıyla, korona virüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla otopark, ulaşım ve konaklama alanlarında ücretsiz kullanım hakkı tanınmıştı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemerburgaz Kent ormanındaki programda sağlık çalışanlarına tanınan bu hakkın uzatılmayacağı ve 1 Temmuz itibariyle sona ereceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından İBB Meclisi AK Parti Grubu, salgının henüz bitmediği, aşılamanın devam etmesi nedeniyle sağlık çalışanlarına tanınan hakkın 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılması için harekete geçti. Covid-19 salgının tamamen bitmemesi, aşılama faaliyetlerinin devam etmesi nedeniyle söz konusu hakkın uzatılmasını kapsayan müşterek komisyon raporu, Temmuz ayı İBB Meclisi gündemine alınacak.

(İHA)