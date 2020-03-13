İstanbul'da sahil ve yeşil alanlarda mangal denetimi yapılacak - Son Dakika
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İstanbul'da sahil ve yeşil alanlarda mangal denetimi yapılacak

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kamusal alanlarda mangal kullanımını engellemek için sahil ve yeşil alanlara uyarı tabelaları koyup denetim başlatacak.

İstanbul'da sahil ve yeşil alanlarda mangal denetimi yapılacak, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kamusal alanlarda mangal kullanımını engellemek için sahil ve yeşil alanlara uyarı tabelaları koyup denetim başlatacak.

İBB'den yapılan açıklamada, çevre kirliliği ve vatandaşlara verilen rahatsızlık sebebiyle mangal yakılmasını durdurmak için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Sahil ve yeşil alanlara uyarı tabelalarının dikilmesinin ardından denetimlerin başlayacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kentin yeşil alan ve sahillerinde yakılan mangallar, çevre kirliliğinin yanı sıra spor yapan, dinlenen ve oyun oynayan yurttaşlar açısından da büyük rahatsızlık konusu. Çevre kirliliğinin önlenmesi, yakınmaların giderilmesi amacıyla, ilk olarak, İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü, gerekli yerlere uyarı tabelası dikilmesi çalışması başlattı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İBB zabıta ekipleri ve özel güvenlik personeli de denetimler için sahaya çıkacak."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:36 Kaynak: AA
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