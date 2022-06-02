İstanbul'da sahildeki kayalıklara düşen motosikletin sürücüsü yaralandı

Fatih'te motosikletiyle sahildeki kayalıklara düşen sürücü yaralandı.
Kumkapı'da sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 EBV 090 plakalı motosiklet, yaklaşık 2 metre yükseklikten deniz kenarındaki kayalıklara düştü.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla düştüğü yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Üzerinden kimlik çıkmayan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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