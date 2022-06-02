İstanbul'da sahildeki kayalıklara düşen motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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İstanbul'da sahildeki kayalıklara düşen motosikletin sürücüsü yaralandı

02.06.2022 01:04
İstanbul'da sahildeki kayalıklara düşen motosikletin sürücüsü yaralandı

Fatih'te motosikletiyle sahildeki kayalıklara düşen sürücü yaralandı.

Fatih'te motosikletiyle sahildeki kayalıklara düşen sürücü yaralandı.

Kumkapı'da sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 EBV 090 plakalı motosiklet, yaklaşık 2 metre yükseklikten deniz kenarındaki kayalıklara düştü.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla düştüğü yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Üzerinden kimlik çıkmayan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Kumkapı, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da sahildeki kayalıklara düşen motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da sahildeki kayalıklara düşen motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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