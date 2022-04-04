Sahipsiz atın D-100 kara yolunda koşması görüntülendi - Son Dakika
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Sahipsiz atın D-100 kara yolunda koşması görüntülendi

04.04.2022 14:15

İstanbul'da, yola çıkan sahipsiz atın trafikte koştuğu anlar bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul'da, yola çıkan sahipsiz atın trafikte koştuğu anlar bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda gece saatlerinde trafiğe girerek koşan at, seyir halindeki araçta bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntüyü çeken kişi, şaşkınlığını, "Önümde at koşuyor desem kimse inanmaz ama önümde at koşuyor." şeklinde ifade etti.

Araçlar seyrek olduğu için herhangi bir kazanın yaşanmadığı kara yolunda bazı sürücülerin araçlarının dörtlülerini açması, atın ise sadece orta şeritten koşması görüntülerde yer aldı.

Sahipsiz atın D-100 kara yolunda koşması görüntülendi
Sahipsiz atın D-100 kara yolunda koşması görüntülendi
Sahipsiz atın D-100 kara yolunda koşması görüntülendi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sahipsiz atın D-100 kara yolunda koşması görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahipsiz atın D-100 kara yolunda koşması görüntülendi - Son Dakika
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