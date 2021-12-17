Son dakika... İstanbul'da 22 kişinin ölümüne sebep olan sahte alkol deposuna baskın kamerada - Son Dakika

İstanbul'da 22 kişinin ölümüne sebep olan sahte alkol deposuna baskın kamerada

Polis, İstanbul'da toplu ölümlere neden olan sahte alkolün üretildiği ve dağıtımının yapıldığı depolardan birine baskın düzenledi

Dağıtıma çıkmak üzere olan 1 buçuk tonluk metil alkol ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, İstanbul'da 22 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sahte alkolün, üretildiği ve dağıtımının yapıldığı depolardan birine baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, dağıtıma çıkmak üzere hazır olan 1 buçuk tonluk metil alkol ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü Tütün Mamülleri ve Alkollü İçki Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da toplu ölümlere neden olan sahte alkolün üretim ve dağıtımına ilişkin çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucu, Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde sahte alkol üretiminin ve dağıtımının yapıldığı en önemli depoya ekiplerce baskın düzenlendi. İstanbul'daki sahte alkolün başında olan Durmuş K. isimli şahsın beraberinde çalışan Demo D. ve Mehmet A., 1 buçuk tonluk metil alkolün dağıtımına çıkmak üzereyken yakalandı. Baskın haberini önceden aldığı iddia edilen Durmuş K. ise olay yerinden kaçtı.

Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.