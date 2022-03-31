İstanbul'da sahte alkol imalathanesine operasyon - Son Dakika
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İstanbul'da sahte alkol imalathanesine operasyon

31.03.2022 10:02

İstanbul'da sahte alkol imalathanesine operasyon Bayrampaşa'da yakalanan şişelerin imalathanesi bulundu İstanbul Bayrampaşa'da yabancı uyruklu şüphelileri durduran polis ekipleri 20 adet sahte bandrollü alkol şişesi yakaladı.

İstanbul'da sahte alkol imalathanesine operasyon

Bayrampaşa'da yakalanan şişelerin imalathanesi bulundu

İSTANBUL - İstanbul Bayrampaşa'da yabancı uyruklu şüphelileri durduran polis ekipleri 20 adet sahte bandrollü alkol şişesi yakaladı. Konu üzerine çalışmalarını genişleten ekipler, şişelerin temin edildiği Sultangazi'deki sahte alkol imalathanesine operasyon düzenledi. Operasyonda dolu etil alkol bidonları, sahte alkol şişeleri ve sahte bandrollerle beraber 2 şüpheli ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 25 Mart'ta saat 03.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi'nde durumlarından şüphelenilen yabancı uyruklu 2 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin poşetlerinde yapılan kontrolde sahte bandrollü olduğu değerlendirilen 20 adet alkol şişesi görülerek, 2 şüpheli gözaltına alındı. Azerbaycan uyruklu Ş.A. ve S.A. isimli şüpheli kişiler emniyetteki sorgusunda sahte olduklarını kabul ettikleri alkolleri, Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir adresten temin ettiklerini beyan etti.

Polis ekipleri şüphelilerin ifadesinin ardından çalışmalarını genişletti. 26 Mart tarihinde Sultangazi ilçesindeki adrese gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin sahte alkolleri temin ettikleri S.K. isimli kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adresin imalat yeri olarak kullanılan müştemilatında yapılan aramalarda; 7 adet 20 litrelik içerisinde etil alkol olduğu düşünülen beyaz renkli plastik bidon, 42 buçuk litre farklı şişe ve renklerde alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde, 116 adet farklı marka ve ölçülerde dolu alkol şişesi, 138 adet sahte bandrol ve etiket ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden, haklarında "5607 SKM" suçundan adli işlem yapılan Azerbaycan uyruklu Ş.A. ve S.A. isimli şahıslarla ilgili sınır dışı işlemleri başlatıldı. S.K. isimli şüpheli ise aynı suçtan 26 Mart tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

İstanbul'da sahte alkol imalathanesine operasyon
İstanbul'da sahte alkol imalathanesine operasyon
İstanbul'da sahte alkol imalathanesine operasyon
İstanbul'da sahte alkol imalathanesine operasyon
İstanbul'da sahte alkol imalathanesine operasyon
İstanbul'da sahte alkol imalathanesine operasyon

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da sahte alkol imalathanesine operasyon - Son Dakika


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