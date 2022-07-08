İstanbul'da Sahte Alkol Üretilen İmalathaneye Operasyon: 1 Ton 300 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da Sahte Alkol Üretilen İmalathaneye Operasyon: 1 Ton 300 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

08.07.2022 16:04
İstanbul'da Sahte Alkol Üretilen İmalathaneye Operasyon: 1 Ton 300 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

İstanbul’da polis sahte alkol üreten bir imalathaneye operasyon düzenledi. Operasyonda 1 ton 300 litre etil alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheliden M.K.'nin önceki yıllarda meydana gelen sahte alkol zehirlenmelerine bağlı ölüm olaylarının şüphelisi olduğu ve poliste aranma kaydının bulunduğu belirtildi.

İstanbul'da polis, sahte alkol üreten bir imalathaneye operasyon düzenledi. Operasyonda 1 ton 300 litre etil alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheliden M.K.'nin önceki yıllarda meydana gelen sahte alkol zehirlenmelerine bağlı ölüm olaylarının şüphelisi olduğu ve poliste aranma kaydının bulunduğu belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'den yaplıan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de tespit edilen bir sahte alkol üretimi yapılan imalathaneye operasyon düzenledi. Operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan 1 ton 300 litre etil alkol, 1 damıtma kazanı, 2 boş tank ve piyasa değeri 400 bin lira olan 2 soğutma cihazı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgusu devam eden 2 kişiden M.K.'nin, önceki yıllarda meydana gelen sahte alkol zehirlenmelerine bağlı ölüm olaylarının şüphelisi olduğu ve hakkında 19 ayrı aranma kararı bulunduğu belirtildi.

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İstanbul'da Sahte Alkol Üretilen İmalathaneye Operasyon: 1 Ton 300 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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