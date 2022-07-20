Son dakika haber: İstanbul'da sahte alkol ürettiği belirlenen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber: İstanbul'da sahte alkol ürettiği belirlenen 2 şüpheli tutuklandı

20.07.2022 10:51

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul'da düzenlenen operasyonda 7 bin 600 litre alkollü sıvı ele geçirilirken gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 7 bin 600 litre alkollü sıvı ele geçirilirken gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'deki metruk bir binanın bahçesinde sahte alkol üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 2 şüphelinin, bahse konu adreste çeşitli işlemlerden geçirdikleri kaçak ve sahte alkollü sıvıları, piyasaya sürmek üzere şişeledikleri tespit edildi.

Adrese yapılan baskında 2 şüpheli yakalanırken, 7 bin 600 litre alkollü sıvı, 6 boş plastik tank, damıtma kazanı, kapaklama makinesi ve sahte alkol şişelemekte kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alının 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Kaynak: AA

Küçükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İstanbul'da sahte alkol ürettiği belirlenen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber: İstanbul'da sahte alkol ürettiği belirlenen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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