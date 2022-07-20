İstanbul'da düzenlenen operasyonda 7 bin 600 litre alkollü sıvı ele geçirilirken gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'deki metruk bir binanın bahçesinde sahte alkol üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 2 şüphelinin, bahse konu adreste çeşitli işlemlerden geçirdikleri kaçak ve sahte alkollü sıvıları, piyasaya sürmek üzere şişeledikleri tespit edildi.
Adrese yapılan baskında 2 şüpheli yakalanırken, 7 bin 600 litre alkollü sıvı, 6 boş plastik tank, damıtma kazanı, kapaklama makinesi ve sahte alkol şişelemekte kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alının 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: İstanbul'da sahte alkol ürettiği belirlenen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika