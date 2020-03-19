İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

6 saat önce

Zeytinburnu'nda aldıkları sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi, 4 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Zeytinburnu'nda aldıkları sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi, 4 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Zeytinburnu'nda Tahir Ömürov adlı bir kişi, dün Türkiye'de gündelik işçi olarak çalışan Türkmenistan uyruklu arkadaşları Esger Allanazarov (31), Narmurat Egamberdiyev (37), Eresh Kuzyvey (48) ve Doskabul P.'den haber alamadığını belirterek durumu polise bildirmiş, olay yerine gelen polis ekipleri 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Aynı evde bulunan 1 kişinin ise zehirlenmeye bağlı olarak Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Sahte alkolden hastaneye kaldırılan Hayıtbay Begov ve Mahmasharıp Resilov isimli iki kişi daha hayatını kaybetti.

Öte yandan hastanede sahte alkol nedeniyle 4 kişinin de tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Türkmenistan, Zeytinburnu, Türkiye, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:35 Kaynak: İHA

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