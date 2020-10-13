İstanbul 'da sahte alkol zehirlenmelerinden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Hayati tehlikesi bulunan 10 kişinin ise çeşitli hastanelerde tedavisi sürüyor.

İstanbul'da çeşitli ilçelerde sahte alkol zehirlenmesinden hastaneye kaldırılan 6 kişi daha hayatını kaybetti. Dün Kartal'da avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu da yine sahte alkolden hayatını kaybetmişti. İstanbul genelinde ölü sayısı 7'ye çıkarken, zehirlenen ve hayati tehlikesi bulunan 10 kişinin ise çeşitli hastanelerde tedavisi sürüyor.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hayatını kaybeden 6 kişiden biri olan Sevim Ş. isimli kadının ölümüyle ilgili Ercan P., Salih Ö. ve İbrahim B. isimli şüpheliler Bahçelievler 'de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişinin sahte alkolü dağıttıkları öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler Bakırköy Adliyesi 'ne sevk edildi.

AVUKATIN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN GÖZALTINA ALINANLARIN İŞLEMLERİ SÜRÜYORDün Kartal'da hayatını kaybeden avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun ölümüyle ilgili ise Anıl Orkun İ., Güngör G. ve Yavuz Ö. gözaltına alındı. 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul genelinde sahte alkol ölümleriyle ilgili polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor.

- İstanbul