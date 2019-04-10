İstanbul'da Sahte Altınla Dolandırıcılık

İstanbul'da sahte altın sikkelerle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen Suriye uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da sahte altın sikkelerle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen Suriye uyruklu 4 şüpheli yakalandı.



Alınan bilgiye göre, 13 Mart'ta Esenyurt'ta turizm sektöründe çalışan İran uyruklu Ali Rıza Omidi'ye ulaşan 4 kişi, Suriye'den getirdikleri 500 altın sikkeyi, değerinin altında satmak istediklerini söyledi.



Altınları görmek için Suriyeli 4 kişiyle buluşan Omidi, gösterilen 500 sikke arasından seçilen 3'ünü bir kuyumcuya götürdü. Kuyumcunun altınların gerçek olduğunu söylemesi üzerine Omidi, 20 bin dolar karşılığında sikkeleri satın aldı. Tekrar kuyumcuya giden Omidi, altınların sahte olduğunu öğrenince durumu polis bildirdi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.



Bu sırada şüpheliler, Omidi'nin İran uyruklu arkadaşı Jamal Beıdsaya'ya da Suriye'den getirdiklerini söyledikleri altın sikkeleri satmak için ulaşınca polis harekete geçti.



Polis, Beıdsaya'dan şüphelilerle buluşmasını istedi. Bunun üzerine Jamal Beıdsaya, altınları görmek için şüphelilerin Esenyurt'taki evine gitti. Söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler, burada Suriye uyruklu 2'si kadın 4 kişiyi yakaladı. Operasyonda 500 sahte altın sikke ele geçirildi.



Şüphelilerin, dolandırdıkları kişilere sahte sikkelerin içinden el çabukluğuyla 3 gerçek sikkeyi seçip verdikleri öğrenildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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