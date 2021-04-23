Sahte altınla dolandırıcılık yapan 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul'da yurt dışından getirdikleri altını, piyasa değerinin altında satma bahanesiyle bir kişiyi 130 bin dolar dolandırdıkları öne sürülen yabancı uyruklu 9 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Burhan Ö. yaklaşık bir ay önce Aksaray'da Afrika uyruklu bir kişiyle tanıştı.

Afrika uyruklu kişi 17 Nisan'da Burhan Ö'yü arayarak yurt dışından altın getirdiğini, piyasa değerinin altında satacağını söyledi. Burhan Ö. kilosu 35 bin dolardan anlaştığı 4 kilo altını satın almak için eşiyle birlikte Beşiktaş'ta bir otele gitti. Yanında 130 bin dolar bulunan Burhan Ö. önce altından bir miktar alıp eşine vererek, Kapalıçarşı'ya götürmesini, sahte olup olmadığını öğrenmesini istedi.

Kapalıçarşı'da altının gerçek olduğunun belirtilmesi üzerine Burhan Ö., 4 kilo altını almak için parayı şüphelilerin kasasına koydu. Bu esnada şüpheliler el çabukluğuyla yanlarında bulunan sahte dolarla gerçeğini değiştirdi.

Burhan Ö. teslim aldığı 4 kilo altını yine eşine vererek Kapalıçarşı'ya gönderdi. Bu sırada Burhan Ö'nün otel odasında birlikte beklediği 3 kişi de çeşitli bahanelerle buradan ayrıldı. Bir süre sonra telefonla arayan eşi Burhan Ö'ye, altınların sahte olduğunu söyledi.

Kasadaki parasını alan Burhan Ö., dolarların sahtesiyle değiştirildiğini anlayınca durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Polis, 20 Nisan'da Kağıthane'de bir adrese düzenlediği operasyonda, Afrika uyruklu 9 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde çok miktarda sahte dolar ve sahte para basımında kullanılan makineler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.