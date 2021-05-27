İstanbul'da sahte arama emriyle altın toptancısına soygun girişimi! Hırsızlardan 3'ü polis çıktı - Son Dakika

İstanbul'da sahte arama emriyle altın toptancısına soygun girişimi! Hırsızlardan 3'ü polis çıktı

27.05.2021 07:47
İstanbul'da sahte arama emriyle altın toptancısına soygun girişimi! Hırsızlardan 3'ü polis çıktı, System.String[]

İstanbul Fatih'te sahte arama emriyle altın toptancısına gelen ve iş yerini soymaya çalışan 5 kişi iş yeri çalışanını bacağından vurarak yaraladı. Şüphelilerin kaçma anı güvenlik kameralarına yansırken olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 3'ünün polis çıkması dikkat çekti.

19 Mayıs Çarşamba Fatih, Kemalpaşa Mahallesi, 18 Sekbanlar sokak üzerinde bulunan bir iş hanındaki altın toptancısına gelen 3'ü polis 8 kişi giydikleri polis yelekleriyle içeri girdi. Ellerinde arama kararı olduğunu söyleyen kişiler kuyumcuyu soymaya çalıştı.

İŞ YERİ ÇALIŞANINI BACAĞINDAN VURDULAR

Gelenlerin polis olmadığından şüphelenen çalışanlarla gelen 8 kişi arasında tartışma yaşandı. Şüphelilerden biri silahını çekerek iş yeri çalışanı İbrahim İsmailoğlu'nu bacağından yaraladı.

Şüphelilerden biri çalışanlar tarafından yakalanırken, diğer şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul'da sahte arama emriyle soygun! Hırsızlardan 3'ü polis çıktı

POLİS MEMURU ÇIKTI

Polis ekipleri yaptıkları inceleme ve çalışmalarda iş yerinde yakalanan kişinin Başakşehir Devriye Ekipler kadrosunda görevli polis memuru Abdullah D. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri iş yeri çalışanını yaralayan Şehmuz K. isimli şüpheliyi de olay yeri yakınında saklandığı otoparkta yakaladı. Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürerken, şüphelilerin kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

MERMİ VATANDAŞI SIYIRDI

Yaşanan olayı anlatan görgü tanığı, "Dışarıda oturuyorduk. Baktık binadan 3 kişi çıktı. Üzerlerinde polis yelekleri vardı. Korkutmak için silah çıkarmışlar, sonra vurmuşlar birini. Dışarıda da bir kere ateş ettiler. Sonra içeri girdik. Mermi sıyırmış. Duyduğumuza göre bir tane gerçek polis varmış diğerleri sahteymiş" diye konuştu.

TUTUKLANDILAR

Altın toptancısını soymaya çalışanlarla ilgili çalışmalarını genişleten polis ekipleri o gün olay yerinde olan toplam 8 şüpheli tespit etti. Şüphelilerden İstanbul'da görevli polis memurunun yanı sıra Amasya ve Zonguldak'ta görevli iki polisin daha olaya karıştığı ortaya çıktı. Şüpheli polislerden Abdullah D., C.A. ve H.Ş. ile öğrenci olan Alper Ş. ve esnaf Şehmuz K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mahkemeye sevk edilen diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da sahte arama emriyle altın toptancısına soygun girişimi! Hırsızlardan 3'ü polis çıktı

Hırsızlık, İstanbul, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da sahte arama emriyle altın toptancısına soygun girişimi! Hırsızlardan 3'ü polis çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fotoğraf aşkına çıktığı trenin üzerinde akıma kapılan 14 yaşındaki genç, yaşam mücadelesi veriyor Fotoğraf aşkına çıktığı trenin üzerinde akıma kapılan 14 yaşındaki genç, yaşam mücadelesi veriyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Yavuz'dan Çin aşısı yaptıranlara 3. doz uyarısı: İhtiyacımız olacak Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Yavuz'dan Çin aşısı yaptıranlara 3. doz uyarısı: İhtiyacımız olacak Mustafa Denizli: Maça 4 serum, 3 iğne ile çıktım Mustafa Denizli: Maça 4 serum, 3 iğne ile çıktım Sosyal medyaya attığı her fotoğraf olay oluyordu! Yasmin Erbil'den yeni paylaşım geldi Sosyal medyaya attığı her fotoğraf olay oluyordu! Yasmin Erbil'den yeni paylaşım geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ABD'li 26 dev şirketin hangileri olduğu netleşti! Listede yok yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ABD'li 26 dev şirketin hangileri olduğu netleşti! Listede yok yok Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Bergen filminde sabırlar taştı! Serenay Sarıkaya projeden ayrıldı, yerine Demet Evgar'ın geçeceği konuşuluyor Bergen filminde sabırlar taştı! Serenay Sarıkaya projeden ayrıldı, yerine Demet Evgar'ın geçeceği konuşuluyor Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı

Son Dakika Haberleri
17:56 Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış
17:54 Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin'den önemli uyarı: Günde 1 paket sigara içiyorsanız bu taramayı yaptırmanız şart
17:54 Trabzonspor'un yeni transferleri 33'lük Gervinho ve 31 yaşındaki Peres'in maliyeti dudak uçuklattı
17:49 Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan, sanıkları ölümle tehdit etti
17:34 Menajeriyle transfer pazarlığı başladı! Aboubakar için Ali Koç tüm şartlarını zorluyor
17:25 Medya şirketi MGM'yi, Amazon 8,45 milyar dolara satın alıyor
17:17 Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Sedat Peker tartışmalarına yanıt verdi: Siyasetin referansı suç örgütleri olmamalı
17:17 Ahmet Çakar'dan Ali Koç paylaşımı: Serdar Tatlı'yı görevden aldırmazsanız Fenerbahçeyiz demeyin
17:09 Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı
16:49 Fatih Terim'den sosyal medyada kendisine hakaret eden 14 kişi hakkında suç duyurusu
Resmi Gazete'de yayımlandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan HSK'ya 4 üye atadı Resmi Gazete'de yayımlandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan HSK'ya 4 üye atadı         
07:33
Villarreal kupayı kazandı, Galatasaray yıkıldı! Avrupa'da işimiz artık daha zor Villarreal kupayı kazandı, Galatasaray yıkıldı! Avrupa'da işimiz artık daha zor         
01:11
Evlilik tartışması cinayetle bitti! Genç kız, babasını acımadan bıçakladı Evlilik tartışması cinayetle bitti! Genç kız, babasını acımadan bıçakladı         
23:56
Şemsiyeleri hazırlayın! Cumartesi günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış görülecek Şemsiyeleri hazırlayın! Cumartesi günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış görülecek         
23:54
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Defne" imasına Canan Kaftancıoğlu'ndan çok sert sözler         
23:18
İbrahim Tatlıses'in Oğuz Yılmaz pişmanlığı: İnşallah bana hakkını helal etmiştir İbrahim Tatlıses'in Oğuz Yılmaz pişmanlığı: İnşallah bana hakkını helal etmiştir         
22:22
Hülya Avşar, başrol oynadığı Masumiyet dizisinin neden final yaptığıyla ilgili konuştu Hülya Avşar, başrol oynadığı Masumiyet dizisinin neden final yaptığıyla ilgili konuştu         
22:17
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış         
17:57
Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı         
17:10
Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler         
16:02
Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı         
14:30
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak         
14:01
Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı         
12:13
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı         
11:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 08:12:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da sahte arama emriyle altın toptancısına soygun girişimi! Hırsızlardan 3'ü polis çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement