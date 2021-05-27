İstanbul'da sahte arama emriyle altın toptancısına soygun girişimi! Hırsızlardan 3'ü polis çıktı - Son Dakika

19 Mayıs Çarşamba Fatih, Kemalpaşa Mahallesi, 18 Sekbanlar sokak üzerinde bulunan bir iş hanındaki altın toptancısına gelen 3'ü polis 8 kişi giydikleri polis yelekleriyle içeri girdi. Ellerinde arama kararı olduğunu söyleyen kişiler kuyumcuyu soymaya çalıştı.

İŞ YERİ ÇALIŞANINI BACAĞINDAN VURDULAR

Gelenlerin polis olmadığından şüphelenen çalışanlarla gelen 8 kişi arasında tartışma yaşandı. Şüphelilerden biri silahını çekerek iş yeri çalışanı İbrahim İsmailoğlu'nu bacağından yaraladı.

Şüphelilerden biri çalışanlar tarafından yakalanırken, diğer şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

POLİS MEMURU ÇIKTI

Polis ekipleri yaptıkları inceleme ve çalışmalarda iş yerinde yakalanan kişinin Başakşehir Devriye Ekipler kadrosunda görevli polis memuru Abdullah D. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri iş yeri çalışanını yaralayan Şehmuz K. isimli şüpheliyi de olay yeri yakınında saklandığı otoparkta yakaladı. Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürerken, şüphelilerin kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

MERMİ VATANDAŞI SIYIRDI

Yaşanan olayı anlatan görgü tanığı, "Dışarıda oturuyorduk. Baktık binadan 3 kişi çıktı. Üzerlerinde polis yelekleri vardı. Korkutmak için silah çıkarmışlar, sonra vurmuşlar birini. Dışarıda da bir kere ateş ettiler. Sonra içeri girdik. Mermi sıyırmış. Duyduğumuza göre bir tane gerçek polis varmış diğerleri sahteymiş" diye konuştu.

TUTUKLANDILAR

Altın toptancısını soymaya çalışanlarla ilgili çalışmalarını genişleten polis ekipleri o gün olay yerinde olan toplam 8 şüpheli tespit etti. Şüphelilerden İstanbul'da görevli polis memurunun yanı sıra Amasya ve Zonguldak'ta görevli iki polisin daha olaya karıştığı ortaya çıktı. Şüpheli polislerden Abdullah D., C.A. ve H.Ş. ile öğrenci olan Alper Ş. ve esnaf Şehmuz K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mahkemeye sevk edilen diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.