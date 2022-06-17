İstanbul'da sahte belge düzenleyen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da sahte belge düzenleyen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

17.06.2022 09:43

Şişli'de sahte belge düzenlediği iddia edilen Azerbaycan uyruklu şüpheli tutuklandı.

Şişli'de sahte belge düzenlediği iddia edilen Azerbaycan uyruklu şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince "Resmi Belgede Sahtecilik" suçuyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, bir iş yerinde şüpheli işlemler yapıldığı tespit edildi.

Çalışmalarda, yabancı uyrukluların ikamet izni başvurularına aracılık eden firmaların, "danışmanlık hizmeti" adı altında sahte belgelerle sosyal medya platformlarında "ikamet izni reddedilen yabancılara süresiz ikamet izni ve deport kaldırma işlemleri" başlıklılarıyla paylaşımlar yapıldığı belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Şişli'de bu işlemleri yapan iş yerine düzenledikleri operasyonda Azerbaycan uyruklu A.H'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, 3 pasaportun yanı sıra sahte evrak, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 cep telefonu ile 3 bin 600 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.H, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ayrıca Maliye, SGK, İl Göç İdaresi ve zabıta ekiplerince iş yerine 12 bin lira idari ceza uygulandı.

İstanbul'da sahte belge düzenleyen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı
İstanbul'da sahte belge düzenleyen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı
İstanbul'da sahte belge düzenleyen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı
İstanbul'da sahte belge düzenleyen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
Şişli'de öğrenci ve polisler 'Ses Ver Hayata Emniyetli Yarınlara' projesinde buluştu Şişli'de öğrenci ve polisler 'Ses Ver Hayata Emniyetli Yarınlara' projesinde buluştu Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'ı kabul etti Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'ı kabul etti
Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Azerbaycan, Göçmen, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da sahte belge düzenleyen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:42 Asker kaçaklarına bedelli askerlik affı geliyor! Düzenleme bugün TBMM'ye sunulacak
09:25 Tekirdağ'da üç üniversiteli gencin içinde bulunduğu otomobil dereye uçtu! Araçtaki 3 kişi yüzerek karaya çıktı
09:06 NBA final serisinde Boston Celtics'i deviren Golden State Warriors şampiyon oldu! Son 8 yılda 4.kez şampiyon olarak tarihe geçtiler
09:03 Şoke eden görüntüler! 10 yıl boyunca doğum kontrol hapı kullanan kadın hapları bırakınca kel kaldı
09:01 Türkiye düzensiz göçü devreye soktuğu 4 maddelik stratejisiyle bitirecek! İşte o maddeler...
08:49 Recep İvedik 7'nin setinden ilk kareler geldi! Sonbahar aylarında vizyona girecek
08:43 ABD'den Türkiye-Yunanistan gerilimine dair açıklama: Müttefiklerimizin gerilimi daha da artıracak açıklamalardan kaçınmalarını arzuluyoruz
00:53 Arınç'la tokalaşmadı iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan görüntülü kanıt
00:23 Akaryakıta bir zam daha! Motorine 80 kuruş zam geldi
00:16 Dünyaca ünlü futbolcunun hesabını ele geçiren korsanlar Fatih Terim ve Galatasaray paylaşımları yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 09:57:24. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da sahte belge düzenleyen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement