Sahte çek üreterek dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Sahte çek üreterek dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı

29.05.2022 12:05

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte çek üreterek veya çalıntı orijinal çekler üzerinde oynayarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte çek üreterek veya çalıntı orijinal çekler üzerinde oynayarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte veya üzerinde oynanmış çekleri piyasaya sürdüğü değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, 3 şüphelinin çeşitli bankalara ait çeklerin gizli logo ve simgelerini kopyalayarak sahte çek ürettiği, aynı zamanda hırsızlık yoluyla elde ettikleri orijinal çekler üzerinde de oynama yaparak vatandaşları zarara uğrattıkları belirlendi.

Zanlıların Şişli'deki bir adreste ikamet ettiğini tespit eden ekipler, buraya düzenlendikleri baskında 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramada, bir odası matbaa olarak dizayn edilen evde, çeşitli bankalara ait içeriğinde gizli logo ve simge özellikleri bulunan piyasaya sürülmeye hazır 2 bin 500 sahte çek, 3 sahte noter mührü, hologram kontrol cihazı, bilgisayar ve yazıcı düzeneği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sahte çek üreterek dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı
Sahte çek üreterek dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı
Sahte çek üreterek dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı
Sahte çek üreterek dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı

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Kaynak: AA

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