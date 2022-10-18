İstanbul'da sahte deterjan ve ilaç operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da sahte deterjan ve ilaç operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

18.10.2022 11:26
İstanbul'da sahte deterjan ve ilaç operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İstanbul'da sahte deterjan ve ilaç operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte deterjan ve ilaç operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten hareket eden bir tırın sahte deterjan taşıdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Beylikdüzü'nde bir garaja girene kadar aracı takibe alan ekipler, burada düzenledikleri operasyonda yurt dışına gönderileceği belirlenen 13 bin 700 sahte deterjan ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliye ait diğer araçlarda yapılan aramalarda ise 258 bin 120 içeriği değiştirilmiş cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da sahte deterjan ve ilaç operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da sahte deterjan ve ilaç operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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