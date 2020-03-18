İstanbul'da sahte dezenfektan operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da sahte dezenfektan operasyonu - Son Dakika

İstanbul'da sahte dezenfektan operasyonu

6 saat önce

İstanbul'da sahte el dezenfektan üretimi yapılan depoya polis ekiplerince baskın düzenlendi.

İstanbul'da sahte dezenfektan operasyonu, System.String[]

İstanbul'da sahte el dezenfektan üretimi yapılan depoya polis ekiplerince baskın düzenlendi. Şüphelilerin, sahte ürünü piyasa sürmeye çalıştıkları ileri sürülüyor.


Alınan bilgiye göre, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dezenfektan ürünlerinin sahtelerini hazırlayarak piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin, sahte ürünü piyasa sürmeye çalıştıkları ileri sürülüyor. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:43 Kaynak: İHA

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