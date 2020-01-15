İstanbul'da sahte dolar operasyonu (1) - Son Dakika

İstanbul'da sahte dolar operasyonu (1)
6 saat önce
İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:59 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirildi. Operasyon polis kameralarına da yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri Kağıthane ve Sarıyer'de operasyon düzenledi. Operasyonda 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirildi. Para basımında kullanılan matbaa makinelerine el konuldu. Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika Rus milletvekili, sıcak havalar için ABD'yi suçladı ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'ye küfür etti: O. çocuğu Acil iniş yapan uçak yakıtını okulun üstüne boşalttı: 23 yaralı Almanya ve Bulgaristan'da kesilir denilen parmağı Türk doktorlar kurtardı