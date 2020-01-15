İSTANBUL'DA SAHTE DOLAR OPERASYONU - Son Dakika
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İSTANBUL'DA SAHTE DOLAR OPERASYONU

7 saat önce

Emniyetin bahçesinde sergilenen sahte dolarlar havadan görüntülendi.

İSTANBUL'DA SAHTE DOLAR OPERASYONU, System.String[]

-Emniyetin bahçesinde sergilenen sahte dolarlar havadan görüntülendi.

-Operasyon polis kameralarına yansıdı.

-Sahte dolarların yurtdışındaki FETÖ üyelerine gönderildiği belirlenirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

ALİ ABLAY-ZEKİ GÜNAL- İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirildi. Operasyon polis kameralarına da yansıdı. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin sahte paraları Güney Amerika ve Afrika'daki FETÖ terör örgütü üyelerine gönderdikleri ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, 23 Temmuz günü Esenyurt'ta belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonla 271 milyon 150 bin sahte ABD Doları ele geçirmişti. Operasyon aynı zamanda dünya tarihinde tek operasyonla ele geçirilen en yüksek miktarda sahte para operasyonu olma özelliğine sahipti. Operasyonda biri FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan ihraç edilmiş komiser yardımcısı olmak üzere 6 şüpheli yakalanmış ve çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturmanın devamında ise çeteyi finanse eden ve çetenin lideri olan A.A., 10 Ekim günü bir otomobilin bagajına gizlenerek Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken Kapıkule Sınır Kapısında, çetenin firari olan 2 şüphelisi ise İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Çete lideri ve 2 çete üyesi çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

127 MİLYON 500 BİN SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Çete üyelerinin FETÖ ile bağlantısı olduğunu belirleyen mali polis, soruşturmayı derinleştirdi. Polis ekipleri, Kağıthane ve Sarıyer'de sahte dolar basılan ve depolanan iki farklı adrese geçtiğimiz Salı günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 127 milyon 500 bin sahte dolar ve sahte dolar basımından kullanılan matbaa makineleri ele geçirilirken, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

YURTDIŞINDAKİ FETÖ ÜYELERİNE YOLLADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre çete üyeleri sahte paraları 100 Dolar şeklinde basıyor ve basılan sahte dolarları Güney Amerika ve Afrika'daki FETÖ terör örgütü üyelerine gönderiyorlardı. Operasyonlarda ele geçirilen dolarlar ise sayfalar halinde kesime hazır şekilde bekletilirken ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 4 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Sahte dolarların havadan görüntüleri

-Polis kamerasından operasyon anı

-Şüphelilerin sevk edilmesi

-Paraların sergilenmesi


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:19 Kaynak: DHA
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