Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Sahte Enerji İçeceği Operasyonu

İstanbul'da Sahte Enerji İçeceği Operasyonu

1 saat önce

İstanbul'da düzenlenen operasyonda toplam 141 bin 764 sahte enerji içeceği ve enerji içeceği üretiminde kullanılan 142 kilo hammadde ele geçirdi.

İstanbul'da Sahte Enerji İçeceği Operasyonu, System.String[]
İstanbul'da düzenlenen operasyonda toplam 141 bin 764 sahte enerji içeceği ve enerji içeceği üretiminde kullanılan 142 kilo hammadde ele geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, İstanbul Sultanbeyli'de durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda 132 bin 764 adet sahte enerji içeceği ve içeceklerin yapımında kullanılan çift kazanlı makine ele geçirildi. Konuyla ilgili yapılan çalışma sonucunda sahte enerji içeceklerinin gideceği depoya polis ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 9 bin adet sahte enerji içeceği ve 142 kilogram Sildenafil ham maddesi yakalandı. Yakalanan sahte enerji içeceklerinde yapılan laboratuvar incelemelerinde ise içerisinde performans arttırıcı ilaç etken maddesi olan Sildenafil ve Tedafil ile zayıflama içerikli ilaç etken maddesi olan Sibutramin ele geçirildi. Tır şoförü O.Y., ile iş yeri sahibi K.K.T., gözaltına alındı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:31 Kaynak: İHA

Sultanbeyli, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşın İhbarı ile Yabancı Tabelalar Tek Tek Söküldü Ülkü Ocakları Başkanı, Metin Uca'yı Tehdit Etti: Diz Çökmek Nedir Anlatacağım!

İstanbul - - Üsküdar'da Korkunç Kaza: Otomobil ile Duvar Arasında Sıkıştı Binali Yıldırım: Silivri'de Çiçekçilikten 4 Bin Kişi İş Sahibi Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 14:09:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Sahte Enerji İçeceği Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]