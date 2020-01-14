İSTANBUL'DA SAHTE ENGELLİ RAPORU ÇIKARAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON - Son Dakika
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İSTANBUL'DA SAHTE ENGELLİ RAPORU ÇIKARAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON

6 saat önce

İSTANBUL merkezli sahte engelli raporu çıkaran ve resmi belgede sahtecilik yapan çeteye yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

İSTANBUL'DA SAHTE ENGELLİ RAPORU ÇIKARAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON, System.String[]
İSTANBUL merkezli sahte engelli raporu çıkaran ve resmi belgede sahtecilik yapan çeteye yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 103 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 10 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Sahte engelli raporu çıkartan ve resmi belgede sahtecilik yapan çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 114 şüpheliden 103'ü yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul merkezli operasyonlar Amasya, Batman, Kocaeli, Nevşehir, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat ve Yalova'da devam ediyor. Yakalanan şüphelilerin ev ve işyerlerindeki arama çalışmaları yapılırken, diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


- İstanbul
İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:12 Kaynak: DHA
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