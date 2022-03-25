İstanbul'da sahte evlilikle organ kaçakçılığı oyunu polise takıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da sahte evlilikle organ kaçakçılığı oyunu polise takıldı

25.03.2022 14:38
İstanbul'da sahte evlilikle organ kaçakçılığı oyunu polise takıldı

İstanbul'da 37 bin dolara böbrek nakli için anlaşan uluslararası organ kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 37 bin dolara böbrek nakli için anlaşan uluslararası organ kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Alıcının erkek kardeşi ile vericinin sahte evrakla evliymiş gibi gösteren şüphelilerin organ naklini yasal bir zeminde göstermeye çalıştıkları ortaya çıktı.

Uluslararası organ ticareti yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri operasyon için harekete geçti. Endonezyalı bir kişinin Hindistanlı şebekeyle iletişime geçerek böbrek nakli için 37 bin dolara anlaştığı belirlendi. Uygun donörün yine Endonezya'da, nakil için de Türkiye'nin seçildiği ortaya çıkarıldı. Araştırmalarını derinleştiren ekipler şebekenin Türkiye'deki kolunu tespit etti. Merkezi Hindistan olan şebekenin Endonezya uyruklu üyesinin İstanbul'daki özel bir hastaneye başvurduğu öğrenildi. 30 bin doları şebeke üyelerinin, 7 bin doları ise organ bağışında bulunan kişinin alacağı belirlendi.

Şebekenin inanılmaz oyunu ortaya çıkarıldı

Şebeke üyeleri yakalanmamak için alıcının erkek kardeşi ile böbreği verecek kişiyi evli gibi göstermek için sahte evrak düzenledi. Şüpheliler etik kurulunu ikna etmek için şahıslara gelin ve damatlık giydirerek düğün fotoğrafı da çektirdi. Soruşturmada organ kaçakçılarının aynı yöntemle özel bir hastanede daha önce 2 gün arayla 2 farklı organ nakli operasyonu gerçekleştirdiği de belirlendi.

Operasyon için düğmeye basan ekipleri aralarında aracı ile Türkiye'deki işbirlikçisinin de bulunduğu 3'ü yabancı uyruklu 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Dünya devi markalar İstanbul'a geliyor Dünya devi markalar İstanbul'a geliyor İstanbul'da kişi başına 12,5 metrekare yeşil alan düşüyor; Viyana 10 kat daha yeşil İstanbul'da kişi başına 12,5 metrekare yeşil alan düşüyor; Viyana 10 kat daha yeşil

İstanbul, Türkiye, Polis, India, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da sahte evlilikle organ kaçakçılığı oyunu polise takıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:53 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batılılar Rusya'ya topyekun savaş ilan etti, amaçları bizi boğmak!
14:52 Ünlü şarkıcı Rober Hatemo'nun babası yaşamını yitirdi
14:49 Roman Abramovich kesenin ağzını açtı! Göztepe pazarlığında konuşulan rakam çok astronomik!
14:43 Ekrem İmamoğlu, suikast mektubu hakkında konuştu: Belediyeye 80 müfettiş gönderenleri bu konuya ilgi göstermeye davet ediyorum
14:36 Görüntüler Mariupol'de vurulan bir sığınaktan! İnsanlar korku içinde sonlarını bekliyor
14:25 Erdoğan'dan İsrail'le enerji işbirliği çıkışı: "Bu da nereden çıktı?" diyeceksiniz
14:19 Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'den ilk açıklama: Haberim yoktu, antrenmana gelme dediler
14:08 Bomba iddia: Buket Aydın, oyuncu Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu ile yeni aşka yelken açtı!
13:46 Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz'ı yalnız bırakmadı! Maçın ardından gelen eleştirilere gönderme yaptı
13:44 Kayseri'de tezgaha geçip pastırma kesen Akşener, gelen soruya verdiği cevapla herkesi güldürdü: Uyanık seni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 15:11:54. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da sahte evlilikle organ kaçakçılığı oyunu polise takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement