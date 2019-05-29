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İstanbul'da sahte evrak operasyonu

1 saat önce

Başta terör örgütü üyeleri olmak üzere aranan kişilere sahte kimlik ve resmi belge düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da sahte evrak operasyonu, System.String[]
Başta terör örgütü üyeleri olmak üzere aranan kişilere sahte kimlik ve resmi belge düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte belge düzenlemek suçundan uzun süredir aranan M.K'nin Avcılar'da bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları takip sonucu Avcılar'daki bir eve düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.
Yapılan aramada, noter, belediye, evlendirme daireleri, nüfus ve emniyet müdürlükleri gibi çeşitli kurumlara ait il ve ilçe bazında tasnif edilmiş 250 sahte mühür, çok miktarda sahte plaka, sürücü ve trafik tescil belgeleri, çeşitli kurumlara ait diploma ve eğitim belgeleri ile sahte belgelerin yapımında kullanılan özel üretim ve basım malzemeleri ele geçirildi.
Şüpheli M.K'nin başta terör örgütü üyeleri olmak üzere aranan, yurt dışına kaçmak isteyen veya yurt içinde yakalanmak istemeyen kişilere sahte nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi ile çalıntı, haciz veya yakalama kaydı bulunan araçlara sahte trafik tescil belgesi, çeşitli işlemlerde kullanılmak üzere diploma, ustalık ve kalfalık belgeleri düzenlediği tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:10 Kaynak: AA
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Avcılar, Güncel
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