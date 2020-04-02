İstanbul'da sahte gıda ve temizlik ürünleri operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da sahte gıda ve temizlik ürünleri operasyonu: 3 gözaltı

İnsan sağlığını hiçe sayıp merdiven altı depolarda reçel ve salça üretmişler

Bağcılar ve Sultangazi'deki depolarda sahte deterjan, el sabunu ve kolonya ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Bağcılar ve Sultangazi'de yaptığı operasyonlarda ünlü markalara ait sahte deterjan, el sabunu, kolonya ve sağlıksız koşullarda üretilen salça ile reçel ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Büro Amirliği ekipleri tarafından Sultangazi ve Bağcılar'da iki adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda ünlü markalara ait sahte deterjan, sahte el sabunu, sahte kolonya ve sağlıksız koşullarda üretilen salça ile sahte reçel ele geçirildi. Tonlarca kimyevi madde ve binlerce boş şişenin bulunduğu depoda kolonya yapımında kullanılan çok sayıda bidon içerisinde etil alkole de el konuldu. İnsan sağlığını hiçe sayarak sahte ürünler üreten 3 şahıs ise operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlıksız koşullarda ürettikleri salça ve reçeli piyasaya süreceklerdi

Piyasaya sürülmek üzere araçlara yüklenen sağlıksız koşullarda merdiven altı depolarda üretilen binlerce kavanoz sahte reçel ve kilolarca salça polis ekiplerinin dikkati sayesinde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Büro Amirliği ekiplerince yakalanan 3 şüpheli ise gözaltına alındı.