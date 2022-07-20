İstanbul'da sahte içki imalatı için hazırlanan 7 bin 600 litre alkollü sıvı ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da sahte içki imalatı için hazırlanan 7 bin 600 litre alkollü sıvı ele geçirildi

20.07.2022 09:58

İstanbul'da sahte içki imalatı için hazırlanan 7 bin 600 litre alkollü sıvı ele geçirildi Küçükçekmece'de metruk bir binaya yapılan operasyonlarda 2 şüphelinin yakalandı İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, metruk bir binanın bahçesine düzenlenen baskında sahte içki imalatında kullanılmak...

İstanbul'da sahte içki imalatı için hazırlanan 7 bin 600 litre alkollü sıvı ele geçirildi

Küçükçekmece'de metruk bir binaya yapılan operasyonlarda 2 şüphelinin yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, metruk bir binanın bahçesine düzenlenen baskında sahte içki imalatında kullanılmak üzere hazırlanan yaklaşık 7 bin 600 litre alkollü sıvı ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sahte alkol üretiminin önlenmesine yönelik Küçükçekmece ilçesinde yeni bir çalışma yürüttü. Küçükçekmece'de bulunan bir metruk binanın bahçesinde kaçak/sahte alkollü sıvı maddelerin imalatının yapıldığı ve piyasaya sürülmek üzere hazır hale getirildiği bilgisine ulaşan polis, tespiti yapılan adrese önceki gün operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Metruk binanın bahçesinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lirayı bulduğu ifade edilen 7 bin 600 litre alkollü sıvı, boş 6 plastik tank, imalatta kullanılan 1 damıtma kazanı, 1 kapaklama makinesi, 400'ü aşkın bidon kapağı, dolum için bekletilen 102 boş bidon, 2 havalandırma fanı ve 3 tane elektrikli motor ele geçirildi.

Sahte alkollere imha edilmek üzere el konulurken, yakalanan şüpheliler, polisteki ifade işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildiği. Zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da sahte içki imalatı için hazırlanan 7 bin 600 litre alkollü sıvı ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da sahte içki imalatı için hazırlanan 7 bin 600 litre alkollü sıvı ele geçirildi - Son Dakika
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