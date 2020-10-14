İstanbul'da sahte içki ölümlerinde sayı 10'a yükseldi - Son Dakika

İstanbul'da sahte içki ölümlerinde sayı 10'a yükseldi

14.10.2020 20:47
İstanbul'da sahte içki ölümlerinde sayı 10'a yükseldi, System.String[]

İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken, 9 kişinin ise çeşitli hastanelerde HTV kaydıyla tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken, 9 kişinin ise çeşitli hastanelerde HTV kaydıyla tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da sahte içki nedeniyle toplam 49 kişi zehirlendi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10'a yükseldi. Polis ekipleri sahte içkiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Sevim Ş.'nin ölümüyle ilgili Ercan P., Salih Ö. ve İbrahim B. isimli şahıslar, Hakkı Oğuzhan Ş.'nin ölmesi ve 3 kişinin yaralanması olayıyla ilgili Anıl Orkun İ., Güngör G. isimli şüpheliler ve Halit Y.'nin ölümü ve 3 kişinin yaralanması olayıyla ilgili de Adnan P. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - İSTANBUL

İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da sahte içki ölümlerinde sayı 10'a yükseldi - Son Dakika

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