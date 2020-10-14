İstanbul'da sahte içki ölümlerinde sayı 10'a yükseldi - Son Dakika

İstanbul'da sahte içki ölümlerinde sayı 10'a yükseldi
14.10.2020 20:47
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken, 9 kişinin ise çeşitli hastanelerde HTV kaydıyla tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken, 9 kişinin ise çeşitli hastanelerde HTV kaydıyla tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da sahte içki nedeniyle toplam 49 kişi zehirlendi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10'a yükseldi. Polis ekipleri sahte içkiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Sevim Ş.'nin ölümüyle ilgili Ercan P., Salih Ö. ve İbrahim B. isimli şahıslar, Hakkı Oğuzhan Ş.'nin ölmesi ve 3 kişinin yaralanması olayıyla ilgili Anıl Orkun İ., Güngör G. isimli şüpheliler ve Halit Y.'nin ölümü ve 3 kişinin yaralanması olayıyla ilgili de Adnan P. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - İSTANBUL
Son Dakika Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi Hasta sayısı yüzde 50 artan İstanbul için sert tedbirler gelecek mi? Bakan Koca, merak edilen soruyu yanıtladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Ermenistan, 30 yıllık işgalini kalıcı hale getirmeye çalışıyor Başakşehir'de tutunamayan Atabey Çiçek, Westerlo formasıyla kupa maçında hat-trick yaptı Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek 4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor