Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Sahte İçki Operasyonu

İstanbul'da Sahte İçki Operasyonu

2 saat önce

İstanbul'da sahte içki üretimi yapan ve satanlara yönelik iki ayrı operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İstanbul'da Sahte İçki Operasyonu, System.String[]
İstanbul'da sahte içki üretimi yapan ve satanlara yönelik iki ayrı operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, imal ettikleri sahte içkileri kentteki büfe ve eğlence yerlerinde vatandaşlara satma hazırlığındaki kişilere yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi.

Sultangazi ve Eyüp'te belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, depolarda su damacanaları ile kumaş çuvallarının arasına gizlenmiş halde binlerce sahte içki şişesi, değişik markalara ait sahte şişe kapakları, kapak ambalajları, içki etiketleri, bandroller, doluma hazır boş içki şişeleri, 2 dolum tankı, çok miktarda sahte içki ve boş etil alkol bidonları ele geçirildi.

Operasyon düzenlenen adreslerdeki A.H. ve Z.Y. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanırken, bazı şüphelilerin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:24 Kaynak: AA

Eyüp, İstanbul, 3. Sayfa
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